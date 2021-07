Il n'est pas mort, "il a vécu" : l'hommage de Jean-François Kahn à son petit frère Axel

"La dernière fois que je l'ai vu, je savais que dans trois jours il allait s'endormir. Et lui savait que dans trois jours c'était fini", explique le fondateur du journal Marianne. "On est restés 1h30 ensemble et pendant 1h10, on n'a pas arrêté de rire aux éclats en évoquant des souvenirs communs. Et pourquoi pas ?", questionne Jean-François Kahn, comprenant que cela puisse "surprendre" ou "choquer". Et de citer une autre anecdote se déroulant à une semaine de la mort de son frère : "Il savait que c’était fini et il m’a demandé de lui apporter une bonne bouteille de Bourgogne, un vieux Comté, des cerises... On a pris un plaisir fou. C'était extraordinaire, à une semaine de la mort, le plaisir qui se lisait dans ses yeux à la vue d'un bon Bourgogne et d'un bon Comté", se souvient-il.