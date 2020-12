"Il n’y a pas de petits dons" : le Téléthon 2020 se réorganise pour contrer le confinement

L’AFM-Téléthon ne s’imaginait sans doute pas vivre une année 2020 aussi mouvementée. Il y a un an, l’association récoltait près de 75 millions d’euros de dons, un total porté à 87 millions quelques mois plus tard, pour poursuivre les recherches contre les maladies rares. Depuis, douze mois se sont écoulés, le quotidien des chercheurs a été bouleversé par la pandémie, et l’accompagnement des malades renforcé. Malgré le virus, "nos actions se sont poursuivies et même amplifiées en termes d’ambitions", raconte à LCI Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. "Les recherches de thérapies ont continué mais ont parfois été ralenties", crise sanitaire et confinement obligent.

Toutefois, l’association s’est adaptée. "Parfois, les locaux ne pouvaient être accessibles pendant le confinement, donc nos personnels ont redéployé leurs compétences pour venir en aide aux autres experts qui luttaient contre le Covid-19", détaille-t-elle. En outre, "l’aide et l’accompagnement des malades et des familles ont été décuplés" cette année, "car pour les malades les plus fragiles, que nous accompagnons au quotidien, le Covid-19 a été la double peine", poursuit Laurence Tiennot-Herment. "Il fallait que nos professionnels médico-sociaux soient au plus près des familles, pour leur apporter des masques, de l’expertise... Notre activité d’aide a été beaucoup plus intense que les années précédentes."