"Il y a 1cm, les Parisiens sortent les raquettes" : la neige sème la pagaille sur les routes... mais vous fait bien rigoler sur Twitter

Rappelons-le : il est rigoureusement interdit de pianoter sur son smartphone au volant de son véhicule, même quand on se trouve coincé dans d'interminables bouchons et que les flocons tombent en masse. Une fois que vous êtes rentrés, en revanche, rien ne vous empêche plus de vous laisser aller à quelques observations sarcastiques.





Certaines d'entre elles, en tout cas, glanées sur Twitter, nous ont bien fait rire. Et l'on s'est dit que cela valait le coup de les partager sur notre site, avec ceux qui n'avaient pas eu la chance de tomber dessus. Jugez plutôt.