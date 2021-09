Il y a 40 ans était abolie la peine de mort : les extraits les plus marquants du plaidoyer de Robert Badinter

"Le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement", commence-t-il. "La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté aux moments privilégiés de son histoire", fait-il ensuite valoir avant de rappeler qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture et parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage. "Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier - et je baisse la voix pour le dire - en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort."