Il y a urgence dans la réhabilitation des routes françaises

La dégradation progressive du réseau routier lève les inquiétudes. Entre 2011 et 2016, la France est passée du premier au septième rang mondial pour la qualité de son réseau routier. Car depuis le désengagement de l'État, les communes ont du mal à financer les réhabilitations. Rien qu'en Île-de-France, 31.000 signalements ont été faits par les automobilistes depuis leurs applications mobiles. Les nids-de-poule sur les routes font entre un à dix centimètres de profondeur et représentent pour les deux roues un grand danger.



