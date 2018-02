Île-de-France : après la neige, le verglas devrait s'inviter dans la soirée de ce mercredi 7 février

Le mardi 6 février, plusieurs milliers de personnes ont passé la nuit sur une route nationale près de Paris. En cause, de fortes chutes de neige se sont abattues sur la moitié Nord de notre pays, notamment en Île-de-France et en Normandie, en plein horaire de sortie des bureaux. La plupart des voitures ont pu être évacuées ce mercredi 7 février, mais la route reste fermée. Les transports en commun, eux aussi, ont été touchés et les entreprises tournent au ralenti. Après la neige, qui paralysait déjà une partie de l'Île-de-France depuis l'après-midi du mardi 6 février, le verglas devrait également s'inviter dans la soirée, ce mercredi 7 février, à Paris et dans sa région. D'après les explications d'Évelyne Dhéliat, "si la vigilance pour le verglas est en vigueur en Île-de-France, elle est aussi valable dans tous les départements où il a neigé".



