Île-de-France : comment expliquer la pagaille provoquée par la neige sur les routes ?

L'embouteillage monstre du mardi 6 février provoque la colère des personnes bloquées sur la N118. Une colère d'autant plus grande que cette route a déjà connu ce genre de scène. Le scénario se répète et les pouvoirs publics sont pointés du doigt. Alors, fallait-il fermer plus tôt cet axe routier ? Fallait-il davantage alerter ?



