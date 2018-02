Île-de-France : la neige est à l'origine de 739 km de bouchon

Les portes de Paris sont saturées de véhicules pris dans un bouchon. La neige a effectivement rendu les routes glissantes et patineuses, ce qui accentue la difficulté de la circulation. Les conducteurs roulent donc au pas et certaines voitures sont même immobilisées. L'Île-de-France a battu un triste record avec 739 km de bouchon.



