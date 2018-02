Île-de-France : la neige perturbe le transport ferroviaire

Les conditions climatiques en Île-de-France commencent à poser des problèmes sur le réseau ferroviaire. À cause des risques d'accidents, la SNCF a décidé de réduire la vitesse des TGV à 220km/h voire à 160 km/h. Par conséquent, les trains de la ligne LGV Atlantique et ceux vers Strasbourg accusent deux heures de retard.



