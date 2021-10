Île-de-France : le tunnel de Saint-Cloud sur l'A13 toujours fermé, de nombreux embouteillages à prévoir

La circulation perturbée en Île-de-France. Vers 17h50 ce dimanche, la circulation a été coupée sur un tronçon de l'autoroute A13, de la sortie de Paris au tunnel de Saint-Cloud. Elle n'est toujours pas rétablie ce lundi matin et aucun horaire de retour à la normale n’est connu. La cause de ces perturbations ? "Un vol de câbles entraînant la perte d’équipements de sécurité dans le tunnel à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine", a affirmé la Direction des routes d’Île-de-France. Conséquence directe, de nombreux automobilistes ont passé plusieurs heures dans leur voiture avant de pouvoir regagner leur domicile à la fin de ce week-end.

Ce lundi matin, la situation n'est pas revenue à la normale, loin de là. Selon le site Sytadin, plus de 250 km de bouchons en Île-de-France ont été recensés 7h30, soit plus qu’un jour de circulation normale. Il y en avait encore plus de 230, deux heures plus tard.