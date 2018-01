Île-de-France : les rats sont plus résistants aux raticides et porteurs de parasites transmissibles à l'homme

Ce lundi 22 janvier, Le Parisien a publié sur son site une vidéo des éboueurs de Paris excédés par la présence de rats dans la capitale. A cette occasion, nous republions cet article du 26 octobre 2017.





Il n'est pas tâche aisée de l'éradiquer car il est un animal à l'exceptionnelle adaptabilité. Une équipe composée de chercheurs de l’Inra, de VetAgro Sup et de l’Institut Pasteur a attrapé des rats dans un parc d'Île-de-France. Après étude, elle estime que ces rongeurs sont en majorité plus résistants aux raticides.





"C'est très compliqué d'attraper des rats vivants dans les villes car ils ont beaucoup de ressources, donc ils ne s'intéressent pas forcément aux pièges et sont méfiants", indique Gwenaël Vourc'h, chercheuse à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra). Finalement, les scientifiques sont parvenus à prendre 86 rats (qui ont été euthanasiés pour permettre leur examen) des deux sexes et de tous âges. Cette information a été repérée par Sciences et Avenir.