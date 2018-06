"L'eau montait très vite" : ils sauvent de la noyade un couple bloqué dans une voiture après de fortes pluies

Ils n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. Ce samedi, des pluies abondantes se sont abattues en Ille-et-Vilaine et ont inondé les alentours de Vitré. Non loin d'un espace de covoiturage, un couple a notamment été pris au piège dans une voiture à la suite de la montée des eaux. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Benoît Rotrou et Céline Bougares, d'abord simples témoins de la scène.