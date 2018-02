Bonhommes de neige insolites, glissades, moonboots et poésie ratée : les petites histoires qui nous ont fait rire avec la neige

> Les Québécois se marrent. Quoi qu’il en soit, ce volet intempéries a monopolisé les JT pendant deux journées. Qui ont parlé des naufragés, de la colère des usageers, de la France bloquée... Ce qui a fait hurler de rire nos voisins du grand froid, les Québécois et les Canadiens. Cette vidéo postée sur Facebook a été vue près de 3 millions de fois, elle montre des Québécois hurlant de rire en regardant le JT de France 2 , mode catastrophiste, consacré à la neige. "Regarde les pneus lisses sur sa BM ! Regarde sur la vitre, c'est même pas du givre, c'est juste de la neige", les entend-on dire... "On voit encore les rails ! Ils sont sur le bitume et ils paniquent Ils déneigent quoi ? La poussière !"