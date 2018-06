"Ils disent que notre coq dérange leur sieste !" : sur l’île d’Oléron, locaux et vacanciers se volent dans les plumes

Le problème vient de ce couple de vacanciers, qui viennent "très peu de temps", et qui ont du "mal à s’adapter", estime Paloma. L’an dernier, après la discussion un peu houleuse avec sa voisine, Paloma est allée se renseigner. "Un de ses arguments était de dire : 'Écoutez, on n’est pas en zone rurale, mais en station balnéaire'." Mais la police municipale, et les urbanistes, lui ont assuré qu’elle était dans son droit. "J’avais recroisé ma voisine, et ça s’était tassé, je n’avais plus de nouvelles." Mais cette lettre a relancé l’affaire. Qui ne s’est pas arrêtée là, d’ailleurs, car Paloma a reçu depuis un autre courrier, pour un rendez-vous chez un conciliateur, au tribunal de Rochefort, le 11 juillet prochain. Autant dire que le dialogue est totalement coupé. "Cette convocation est arrivée pendant qu’ils étaient là. Au lieu de venir nous voir et parler entre personnes, ils préfèrent en passer par la justice", constate Paloma, un peu désemparée.





Le cas de Paloma, confrontée à des vacanciers présents quelques jours par an et qui se disent dérangés par les bruits de la campagne, n’est pas isolé. Sur l’île d’Oléron, une autre habitante, Corinne Fesseau, est en train de vivre la même histoire avec son coq Maurice. Face aux injonctions de ses voisins venant de Limoges, elle avait décidée de se mobiliser. Elle avait créé une page pour "Sauver Maurice le coq oléronnais", lancé une pétition, et accepté que son coq reste enfermé à certains moments de la journée.