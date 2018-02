Ils ont été pris au piège par la neige sur la N118

Il aura donc suffi de quelques centimètres de neige pour paralyser la route et bloquer près de deux mille personnes. Elles ont passé toute la nuit sur place entre leurs voitures et le gymnase, qui a été aménagé pour l'occasion. Le centre commercial de Vélizy a également laissé ses portes ouvertes une bonne partie de la soirée du mardi 6 février pour accueillir ces naufragés surpris par cet épisode neigeux.



