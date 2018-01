Ils ont testé le revenu universel (1/12) : un meuble, une voiture, aider la fille... ils nous racontent ce qu'ils vont faire avec ces 1000 euros par mois

Au départ, elle ne voulait pas toucher à la somme. "Finalement j'ai acheté un meuble dont j'avais besoin", raconte-t-elle. "Et ce week-end, je vais en donner un peu à ma soeur, qui vit seule avec son enfant." Elle veut d'abord faire plaisir à sa famille, avec qui elle se sent "très soudée", mais qui se trouve éparpillée dans toute la France : "Ça permettra de se voir plus souvent et d'envisager l'avenir plus sereinement", poursuit-elle. "Ça fait quelques temps que je me pose la question d’évoluer dans mon travail ou d’en changer. Peut-être que cette année va m'aider à me décider !" Caroline dit n'avoir jamais connu de grosse difficulté financière. "C’est un peu abstrait pour moi", confie-t-elle. "Je pense que d’ici à la fin de l’année, mon regard aura changé. Enfin j’espère !"





Et pour cause : la première fois que Caroline a entendu parler du revenu de base, lors de la campagne de Benoît Hamon, elle n'était pas d'accord. "Est-ce que ça ne va pas inciter les gens à ne pas chercher de travail ?", se demande-t-elle, tout en affirmant qu'elle aurait continué à travailler si elle avait touché un revenu universel à vie. "Mes enfants ne sont plus à la maison. Qu'est ce que j'aurais fait ? On peut aider des associations, mais ça n'aurait pas occupé tout mon temps. Et 1.000 euros, ç'aurait été insuffisant."





*les prénoms ont été modifiés