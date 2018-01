Ils pourraient faire prochainement leur apparition chez nous : comment fonctionnent les péages urbains en Europe ?

Parmi les pays les plus au fait de cette pratique, les nations du nord de l'Europe font office de référence, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Suède. Ainsi, Amsterdam, la capitale néerlandaise, a d'ores et déjà interdit les véhicules diesel et instauré un maximum de rues piétonnes dans le centre-ville afin de limiter l'accès aux voitures. En octobre dernier, Le Monde indiquait qu'une carte de résident dans la "Venise hollandaise" pouvait coûter jusqu'à 600 euros par an à l'automobiliste, afin de se garer dans la ville.





Outre les Pays-Bas, leurs voisins belges ont également mis les bouchées doubles pour faire barrage aux véhicules dans leurs grandes métropoles. Bruxelles est par exemple composée de plus de 50 hectares de voies piétonnes, ce qui fait de la ville la plus grande zone européenne interdite aux voitures. De nombreux boulevards et rues y sont donc définitivement fermés à la circulation.