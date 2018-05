Ils promettent une "marée populaire" et un "26 mai pimenté" : à quoi s’attendre pour la manifestation de samedi à Paris ?

Cependant, ce 26 mai pourrait aussi être... pimenté. Des manifestants veulent aligner leurs mots d’ordre pas forcément retenus par les partis, comme la lutte contre les violences policières. Surtout, nombreux sont ceux qui veulent se soustraire à "des partis politiques omniprésents" : "Nous sommes plusieurs à avoir été dérangé.e.s à la manif' Pot au feu par l’omniprésence des symboles de la France Insoumise", écrivent ainsi des manifestants sur paris-luttes.info. Sur les réseaux sociaux, des posts des mouvements autonomes appellent à manifester. Et marquer leur territoire, contre un Jean-Luc Mélenchon dans leurs radars. "Non Jean-Luc n'est pas un camarade !", lit-on ainsi sur la page Facebook du Mouvement inter luttes indépendant, qui veut le reléguer en queue de cortège. Le leader de La France Insoumise est en effet plus particulièrement accusé d'être un "opportuniste" qui "vit sur le dos de nos luttes", d'être "toujours prêt à tout pour récupérer à son compte les dynamiques combatives de ce printemps".





D’où la question, symbolique, de la tête de cortège, et la volonté annoncée par les mouvements alternatifs de "déborder la manif’ pot au feu", face à la "reprise politique de la manifestation." Il y a quelques jours, le comité "Vérité et Justice pour Adama" a ainsi lancé un appel, indiquant qu’il participait à la mobilisation, et voulait placer les "luttes des quartiers populaires en tête du mouvement social". L’appel a été largement relayé sur les sites antifascistes, et rejoint, en tête de cortège de la manif’, par des soignants, les quartiers, des lycéens, des défenseurs de Gaza, ainsi qu'un "Pink bloc", référence inversée au black bloc, qui appelle les "énervées, les clowns, les musiciennes, les danseuses, les carnavaleuses, enfin à toutes celles qui veulent amener de la couleur dans les cortèges."