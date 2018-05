"Ils sont totalement accros", des enseignantes nous racontent l'addiction de leurs élèves au portable

Dans ces cas-là, il lui arrive de le "confisquer" jusqu'à la fin de l'heure. L'objet de convoitise reste sur le bureau du professeur, bien en vue mais inaccessible. "On n’a pas le droit de garder les téléphones portables, c’est interdit par la loi. Mais dès fois, on contourne un peu les règles, pour leur faire peur et éviter que ça n’arrive trop souvent." Et ça marche : "Ils ont tellement peur qu’on leur prenne qu’ils font en sorte de ne pas le montrer."





Ce n'est pas sa consœur, Chloé Ledrut, qui dira le contraire. "Jusqu'à il y a un an, si on voyait un élève utiliser son portable en cours, nous devions le confisquer et le remettre au chef d’établissement. A chaque fois, le téléphone était enfermé à clé dans un local et c'était aux parents de venir le récupérer. Le souci, c'est que le temps qu'ils soient informés, il fallait souvent attendre le lendemain pour récupérer l'objet de tous les désirs. "





"J’ai vu plusieurs élèves en pleurs, ils étaient paniqués, vraiment", se souvient l'enseignante. "Ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour tenir, juste une nuit".