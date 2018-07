IMAGES - Du billet rose au Pass Navigo : retour sur l’histoire du ticket de métro parisien

Aujourd'hui, il semblerait que le ticket de métro soit donc bel et bien condamné d'ici à 2019. Utilisé via la carte Navigo, le premier pass, baptisé "Navigo Liberté" et qui sera lancé en octobre 2019, permettra notamment de se déplacer en bus, métro, tram et RER dans Paris et de réaliser des correspondances bus-métro et tram-métro, avec un tarif pour chaque voyage correspondant au prix actuel en carnet.





Le second pass, appelé "Navigo Easy" et plutôt dédié aux voyageurs occasionnels, permettra aux usagers de charger des titres de transports (tickets à l'unité ou en carnet, forfait Navigo jours, etc.). Cette carte sans contact sera lancée en avril 2019 et vendue au prix de 2 euros, hors trajets. Le ticket de métro est mort, vive le ticket de métro.