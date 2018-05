Immersion dans le tournage d'un film dans les Pyrénées

Une production de film internationale à 8 millions d'euros de budget, dont deux millions et demi dépensés chez nous, pourra donc bénéficier du fameux crédit d'impôt de 30 %. En effet, ils ont accepté de tourner un film dans notre pays grâce à ces avantages fiscaux. C'est également une chance pour les habitants d'un village de la vallée d'Aspe qui pourront ainsi participer au tournage. 200 d'entre eux ont été embauchés comme figurants. Le passage de cette équipe a relancé l'économie de ce territoire. Tous les gîtes, les maisons à louer, les hôtels et les hébergements dans un rayon de 30 km, ont affiché complet pour au moins un mois et demi.



