Immersion dans une ferme en Hautes-Pyrénées

Jean-Paul Serres est un éleveur de poules gasconnes à Juillan, dans les Hautes-Pyrénées. Il est très fier de ses coqs et se montre également très exigeant. Dans sa ferme, chacun d’eux a un rôle à tenir. Pour séduire les poules, il doit avoir l'œil vif, la crête dressée, le barbillon souple, et surtout, savoir bien chanter. L'éleveur attend de ses coqs qu'ils soient à la fois "majestueux" et "forts". Les détails en images.



