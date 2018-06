Immeubles, comme un arbre dans la ville

Dans toutes les métropoles, les architectes et les urbanistes tentent de faire pousser de la végétation dans ou sur les immeubles. Le plus souvent, les forêts verticales ne sont que des images de synthèse. Cependant, en Italie, elles existent réellement. Il s'agit du Bosco Verticale, deux tours de logements recouvertes par 20 000 plantes. Cette réalisation est devenue une tendance et a généré d'autres projets. A titre d'exemple, la Tour d'Occitanie qui sera construite à Toulouse d'ici 2022.



