Immigration : dans quelles conditions les étrangers en instance d'expulsion sont-ils hébergés ?

Environ 46 000 étrangers en situation irrégulière sont accueillis chaque année en France dans des centres de rétention administrative. Déboutés du droit d'asile, immigrés clandestins, et puis rarement des familles... ils font tous l'objet d'une procédure d'expulsion. Mais dans quelles conditions sont-ils hébergés ? Pour sa part, l'association Forum réfugiés montre du doigt des "dérives" dans ces établissements souvent saturés.



