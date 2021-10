Manche : 71 migrants secourus au large des côtes françaises

Mais alors que le remorqueur se dirigeait vers le port de Dunkerque, il a été engagé sur une deuxième opération, afin de porter secours à 33 autres naufragés. Tous sains et saufs, ils ont été confiés à la police aux frontières. Dans la journée de samedi, 39 migrants avaient été secourus au large du Pas-de-Calais. Six d'entre eux, tombés à la mer, avaient dû être hélitreuillés et évacués vers l'hôpital de Boulogne-sur-mer, selon la Premar.

Une première embarcation a d'abord été signalée "en difficulté dans le chenal de Dunkerque" avec 38 migrants à son bord. Tous ont été récupérés par un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, explique dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar).

Dans son communiqué publié ce mardi, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a "mis en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus". Les autorités ont rajouté que le secteur maritime est "une des zones les plus fréquentées au monde, les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), c'est donc un secteur particulièrement dangereux."

Cinq ans après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation n'est pas réglée pour autant dans le Nord de la France. "Environ 2000 personnes, dont au moins 300 enfants non accompagnés, vivaient dans des campements à Calais et ses alentours à la mi-2021, d'après les associations humanitaires", rapporte l'ONG Human Rights Watch. Face à la sécurisation renforcée de la zone, les exilés se tournent vers la traversée de la Manche afin d'essayer de rejoindre le Royaume-Uni.

Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.

Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, quelque 15.400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3 500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. En 2020, les traversées et tentatives de traversées avaient concerné quelque 9.500 personnes, contre 2.300 en 2019 et 600 en 2018.