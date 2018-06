Immigration : quel est réellement le solde migratoire en France ?

Plus concrètement, on peut détailler le calcul de solde migratoire français pour l’année 2014. La première donnée est la “variation de stock”. On prend la population totale au 1er janvier 2015, 66 421 000 personnes, et on y soustrait la population totale au 1er janvier 2014, 66 130 000 personnes : on obtient une variation de stock de 291 000. La deuxième donnée est le “solde naturel”, elle est calculée en prenant le nombre de naissances, et en y soustrayant le nombre de décès. Pour l’année 2014, le solde naturel était de 259 000. Le solde migratoire de l’année 2014 est donc de 291 000 moins 259 000, soit 32 000.





Mais Marie Reynaud, chef de l’unité des études démographiques et sociales de l'INSEE, contactée par LCI, précise : “Cela n’est pas révélateur du nombre d’entrées et sorties pour autant, on peut avoir un solde migratoire faible comme 32 000, mais qui recouvre 10 fois plus d’entrées et de sorties qu’une année avec un solde migratoire de 100 000.” Le solde peut en effet rester stable d'une année à l'autre même si ses niveaux ne sont pas les mêmes.