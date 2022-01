2021, une année de records de transactions et de prix pour le marché immobilier

Après une paralysie en 2020 provoquée par la crise du Covid-19, le marché immobilier français a retrouvé sa vivacité, au point même de décrocher des records de ventes et de prix, en particulier concernant l'immobilier ancien, selon le réseau d'agences immobilières Century 21. D'après les chiffres qu'il publie lundi 3 janvier, le prix au mètre carré a en effet continué de grimper : au troisième trimestre, il atteignait au niveau national 2355 euros pour les maisons et 3878 euros pour les appartements, selon l'Insee et les notaires. Soit une hausse sur un an de 7,4% pour les maisons, et 5,3% pour les appartements.

Mais le nombre de logements anciens reste limité sur le marché. Cette envolée des prix risque d'"éliminer les gens les plus modestes" du marché car elle "commence à désolvabiliser les ménages aux revenus les plus faibles et les catégories les plus jeunes", s'inquiète Century 21. Car logiquement, l'apport personnel nécessaire pour acquérir un bien a augmenté : d'après Century 21, il s'élevait au deuxième semestre 2021 à 32.153 euros en moyenne pour un crédit moyen de 247.499 euros. Dans ce contexte, "toute hausse des taux d’emprunt viendra effranger la part des ménages solvables", a ajouté Laurent Vimont.

Le réseau d'agences observe ainsi un recul de ces catégories dans les achats, en particulier en Île-de-France où les cadres, retraités et investisseurs acquièrent de plus en plus des biens. Les résidences secondaires se vendent davantage : leurs acquisitions représentent 7% du marché, soit 6% de plus qu'en 2020. Selon Le Monde, les cadres supérieurs et professions libérales s'accaparent ainsi 42,5 % du marché. A contrario, les jeunes ou les ménages aux plus petits revenus "n'ont pas d'autres choix que de diminuer les surfaces ou d'acheter plus loin" des grandes villes, a signalé le président de Century 21.