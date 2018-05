Impôt sur le revenu : choisissez le bon taux de prélèvement à la source !

Les contribuables qui ont choisi de déclarer leurs revenus sur Internet vont vite s'apercevoir d'une nouveauté sur leur page de déclaration. Ils vont voir s'afficher une ligne indiquant le taux de prélèvement qui s'appliquera à leur salaire à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, il est possible de le changer. Le point sur les options possibles. Quid pour ceux qui ont choisi l'option papier ?



