Impôts sur le revenu : beaucoup choisissent encore la déclaration sur papier

Remplir sa déclaration de revenus est le rituel annuel des contribuables. À Metz, nombreux sont ceux qui se rendent dans les centres des impôts pour se renseigner. La plupart d'entre eux ont encore choisi la déclaration sur papier. Il s'agit notamment des personnes âgées qui ne sont pas habituées à internet ou qui n'ont pas de connexion. Pour d'autres, c'est plutôt une question de confiance et de sécurité. Cependant, à Corcieux dans les Vosges, les services des impôts font le maximum pour aider les contribuables à passer à la déclaration en ligne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.