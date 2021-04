"Inacceptable" : la colère du général Lecointre envers les militaires signataires de la tribune

Les 18 soldats d'active identifiés - dont quatre officiers - parmi les centaines de signataires recevront pour leur part "des sanctions disciplinaires militaires", a précisé le général François Lecointre, en évoquant des sanctions "plus fortes pour les plus gradés". "Je considère que plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité et d’exemplarité est forte", a-t-il martelé.