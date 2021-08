Incendie dans le Var : à Grimaud, ces habitants qui ont frôlé la mort

Pris au piège au milieu des flammes. Cette vidéo est tournée par un voisin. On ne la distingue pas, mais au milieu des brasiers se trouve la maison de Laëtitia Picot, une habitante de Cogolin. Elle et son mari sont toujours à l'intérieur. "Une énorme masse rouge. On était vraiment dans la fumée également", témoigne-t-elle.

Malgré le danger, ils ont tout fait pour repousser le feu avec les outils à leur disposition. "Lui a commencé à arroser surtout là, parce qu'on savait que le feu arrivait de là et moi, avec le forage, j'ai arrosé tout le long de ce côté-là", explique Laëtitia Picot. Comme par miracle, la maison est intacte et personne n'a été blessé. La même soirée, dans la commune du Luc, une famille est encerclée. Les flammes progressent à toute vitesse jusqu'à s'approcher à 50 mètres à peine de la maison.

Si tout le monde a pu finalement être évacué après deux jours de lutte, les images sont toujours si difficiles à regarder. "Ça m'angoisse et ça me fait très peur du fait que je ne suis plus sur place. On sait pas ce qui peut se passer après", affirme une autre femme. Les quinze chevaux du domaine aussi ont pu être sauvés grâce à des bénévoles venus spontanément de tout le département. La suite dans le reportage ci-dessus.