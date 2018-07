Incendies en Californie

La Californie est la proie de plusieurs incendies qui se sont déclenchés simultanément et qui touche toute la côte ouest des États-Unis. Les routes sont condamnées et compliquent les interventions. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées. Plus de 60 000 hectares de terre sont partis en fumée et six personnes sont décédées. Des milliers de pompiers sont sur le front pour tenter d'arrêter le feu mais celui-ci continue de prendre de l'ampleur.



