Corse : comment expliquer des incendies en plein hiver ?

LCI : Depuis mardi, 1.500 hectares de forêts ont brûlé en Haute-Corse. Les incendies sont fréquents dans la région en été, mais en hiver, un tel phénomène s'était il déjà produit ?

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de Haute-Corse : On a déjà vu de tels incendies il y a quinze, vingt ans, mais ces dernières années c'était beaucoup plus rare effectivement. Cela fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de feux de ce type et de cette puissance en hiver.

LCI : Comment expliquer ce phénomène ?

CODIS de Haute-Corse : Nous connaissons un épisode de sécheresse depuis le début de l'année 2017 qui a déjà conduit à de multiples incendies sur des surfaces très importantes. Cet épisode se poursuit en 2018 avec des conditions climatiques très particulières : un vent très fort avec des rafales pouvant atteindre 200 km/h et un taux d'humidité très faible. Conjuguez cela à une multiplicité de départs d'incendies et ça donne une catastrophe, avec ces 1500 hectares de brûlés actuellement.

LCI : Ces "départs d'incendies" signifient qu'il s'agit d'incendies d'origine criminelle ?

CODIS de Haute-Corse : L'origine devra être déterminée par nos collègues de la gendarmerie mais il y a des des feux qui ne démarrent pas tout seul. De notre côté, on constate effectivement qu'il y eu des mises à feu.