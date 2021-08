Incendies : une dizaine de massifs forestiers sous surveillance dans le Var

Face aux incendies qui menacent en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du Var a interdit l'accès à quatre massifs forestiers du département, ce mardi 3 août. Il s'agit du mont toulonnais, de la corniche des Maures, des Maures et de l'Estérel, situés sur le littoral et placés en "risque très sévère". Cinq autres massifs sont placés en "risque sévère" d'incendie : la Sainte Baume, le Haut-Var, le Centre-Var, le plateau de Canjuers ainsi que les îles d'Hyères.

Dimanche 1er août, les pompiers du Var sont intervenus sur un feu dans la commune de Fréjus et les pompiers des Alpes-Maritimes sur un incendie dans la commune de Peymeinade. Le premier a parcouru deux hectares avant d'être maitrisé et éteint par les secours, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans les Alpes-Maritimes, le risque d'incendie n'est pas nul non plus. L'accès aux massifs d'Esterel et de Tanneron a été interdit par la préfecture dans les communes d’Auribeau-sur-Siagne, Mandelieu-la Napoule, Pégomas, Peymeinade, Théoule-sur-Mer, et du Tignet. Sur son site, la préfecture rappelle les comportements à adopter pour éviter un départ de feu : ne pas allumer de feu ou jeter de mégots de cigarettes à proximité d'un massif boisé, ou encore donner l'alerte en appelant le 18 en cas de repérage d'un incendie.