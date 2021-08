Incendies : vigilance rouge dans les Bouches-du-Rhône, l'accès aux Calanques interdit

Le thermomètre s'envole et les vents soufflent en discontinu. De quoi faire courir de nombreux risques sur la côte méditerranéenne. C'est pourquoi la préfecture des Bouches-du-Rhône a placé 11 massifs du département en "vigilance rouge" ce dimanche 1er août. Les autorités appellent également les promeneurs à la vigilance pour éviter de provoquer tout feu de forêt en cette période estivale particulièrement sensible.

L'accès est donc interdit dans ces onze zones. Sont concernés les massifs de Sulauze, Castillon, Barjaquets, Artois, Côte Bleue, Étoile, Garlaban, Sainte-Baume, Marcouline, Cap Canaille et les Calanques. Ces dernières, constituées d'une succession d'anses et de criques paradisiaques tout au long de la mer, sont particulièrement prisées par les baigneurs. Impossible donc de s'y rendre jusqu'à nouvel ordre. L'accès sera déterminé quotidiennement en fonction des conditions météorologiques.

Avec le réchauffement climatique et la multiplication des incendies, la nécessité de suivre un dispositif strict de vigilance est de plus en plus nécessaire. D'autant plus que ce mois de juillet a déjà été marqué dans le monde et en Europe par des incendies d'ampleur.