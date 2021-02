Inceste et pédocriminalité : l'appel de personnalités à durcir la loi "pour défendre les enfants"

"Bien", mais "insuffisant" et "dangereux". Dans une tribune, publiée ce vendredi dans Le Parisien Weekend, plus de 160 personnalités françaises appellent les législateurs à aller plus loin dans la protection des enfants victimes d’actes de pédocriminalité. Plus précisément, le texte, associé aux noms de l’écrivaine Tristane Banon et du Collectif pour l’enfance, réclame que le seuil à partir duquel un mineur ne peut consentir à un acte sexuel soit fixé à 15 ans et 18 ans pour les affaires d’inceste.