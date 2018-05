Incidents lors du match Ajaccio-Le Havre : la polémique prend un tour très politique

Alors que le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert plusieurs enquêtes pour injures à caractère raciste et violences en réunion, Edouard Philippe, qui est, faut-il le rappeler, l'ancien maire du Havre, s'est dit "consterné" lors de son Facebook Live hebdomadaire, tout en évitant de prendre parti. "Comme une immense majorité de Français, j'ai été consterné par ce que j'ai vu. Consterné par l'enchaînement des faits, consterné par la violence et la brutalité de l'arrivée au stade des joueurs havrais vendredi, consterné par la violence, la tension qui a régné aux abords du stade et dans le stade dimanche soir".





Côté corse, l'affaire s'est également politisée. Les élus locaux dénoncent notamment un "déchaînement" anti-corse depuis le match. Le maire (ex-LR) d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, n'a pas hésité à fustiger sur Twitter la décision de la LFP, qui "n'est pas juste et a été rendue sous la pression du tribunal médiatique installé depuis dimanche". "Si des actes de violences ont eu lieu dans les tribunes", estime l'édile, "il faut en apporter la preuve et les sanctionner. Il ne faudrait cependant pas qu'on intente une nouvelle fois un procès généralisé et à charge contre la Corse tout entière." Même revendication pour Gilles Simeoni, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, qui s'en prend au "climat d'hystérie anti-corse" et "aux pressions politiques venues du plus haut niveau de l'Etat" pour peser sur la LFP...





Quant à l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, il est allé un peu plus loin, en appelant à "la constitution d'un collectif d'avocats" pour défendre juridiquement la notion de "racisme anti-Corse".