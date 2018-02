Incivilités : les gardiens d'immeubles peuvent sanctionner

Certains gardiens d'immeubles sont désormais assermentés. Autrement dit, ils peuvent dresser des PV. Un dispositif censé aussi lutter contre les incivilités et améliorer la sécurité des locataires. Seul problème, les candidats ne se bousculent pas. Il y a très peu de volontaires, comme en témoignent les chiffres recueillis dans la capitale. Seulement 50 gardiens sur 1 200 participent à cette expérimentation à Paris.



