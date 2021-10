Indemnisation des victimes d'abus sexuels : quel est le patrimoine de l'Église de France ?

En ajoutant les "casuels" (dons à l'occasion de baptêmes, mariages et décès), et les "offrandes de messes" (pour célébrer des messes à l'intention de quelqu'un en particulier), ce sont près des trois quarts des revenus de l'Église qui proviennent de la générosité des fidèles. Selon la Conférence des évêques , l'ensemble de ces dons servent pour l'essentiel à salarier les prêtres et les évêques, à hauteur d'un peu moins de 1000 euros par mois pour chacun, ainsi qu'à couvrir les diverses dépenses de fonctionnement.

Pour l'archevêque de Reims, la fortune supposée de l'Église de France n'est qu'un "fantasme". Qu'en est-il vraiment ? Selon une enquête menée par La Croix en 2011 auprès des diocèses, l'Église disposait alors d'un financement de 700 millions d'euros par an. Pour un tiers (231 millions d'euros), cette manne était due au denier du culte, un financement annuel de l'Église par ses fidèles. Et pour un peu moins d'un quart (147 millions d'euros), c'est de la quête lors des offices religieux que provenait la contribution... c'est-à-dire là aussi de la poche des paroissiens.

Les biens de l'Église à usage locatif lui rapportaient par ailleurs quelque 23 millions d'euros en 2011 - un montant substantiel, mais loin des revenus d'un immense patrimoine souvent supposé. C'est l'État qui a en charge l'entretien de quelque 40.000 églises, passées sous son giron après la loi de séparation de l'Église et de l'État, et entretenues depuis lors par les communes. Les diocèses possèdent toutefois en propre environ 2000 églises, construites après 1905, ainsi que 40.000 à 50.000 immeubles "à usage pastoral" (presbytères, lieux de réunion, etc). Un patrimoine immobilier à tempérer par les frais d'entretien et de rénovation, qui se monteraient à 150 millions d'euros par an. Contrairement à la plupart des autres pays européens, l'Église ne reçoit par ailleurs aucune subvention de l'État (à quelques exceptions locales près).