10 ans de rupture conventionnelle individuelle et de bien meilleures indemnités pour les cadres

Pour les salariés moins qualifiés et moins payés, le tableau est nettement moins emballant. S'ils sont plus nombreux à recourir à la rupture conventionnelle individuelle, avec 75% des cas pour des salaires inférieurs à 2520 euros bruts, ils n'en tirent pas le même bénéfice que les cadres. Pour cette catégorie-là, le niveau d'indemnité médiane (50% au-dessus, 50% en-dessous, ndlr) ne dépassera pas supérieure de plus de 5% à l'indemnité légale. Et encore cela vaut-il seulement pour les plus anciens d'entre eux, puisqu'à moins de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité médiane d'un employé ou ouvrier payé moins de 2950 euros brut ne dépassera pas l'indemnité légale.





Par quoi cela s'explique-t-il ? La Dares avance trois explications. D'abord celle d'un double déficit : d'information et de tentative de négociation. Un tiers des ouvriers s'étaient par exemple renseignés sur l'indemnité de départ auquel ils auraient droit. Et seuls 15,9% des employés avaient tenté de négocier leur indemnité. Ensuite, parce que ces catégories sont davantage à l'initiative de la rupture conventionnelle que les cadres (ce qui la rapproche de la démission) et sont donc moins à même de négocier leur indemnité. Enfin, parce que ces même salariés, craignant d'avoir des difficultés à retrouver du travail dans un contexte de recherche tendu, préfèrent éviter de toucher une indemnité supérieure au minimum légal, qui induit une carence pour toucher les indemnités chômage.