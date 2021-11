Inégalités salariales : les femmes "travaillent gratuitement" à partir de ce mercredi, selon un collectif féministe

Dès mercredi 3 novembre, à 9h22 précises, les femmes commenceront à "travailler gratuitement". Et ce jusqu'à la fin de l'année du fait des inégalités salariales persistantes. Cette date et cette heure symboliques ont été calculées comme chaque année depuis 2015 par la lettre d'information féministe "Les Glorieuses" à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, la différence atteint 16,5%, contre 15,5% l'an dernier, avec une date déterminée alors au 4 novembre à 16h16.

Il importe également de "revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses", par exemple les infirmières et les sages-femmes, insistent les "Glorieuses", qui plaident par ailleurs pour que le congé paternité dure aussi longtemps que le congé maternité. "Oui, l'égalité coûte de l'argent", a observé Rebecca Amsellem, mais "il en va de même pour sauver l'industrie aéronautique. Et c'est un choix que le gouvernement est en mesure de faire pour ses citoyens et citoyennes".