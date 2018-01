INFO LCI - Contrôle des sans-papiers par les hôpitaux psychiatriques : la circulaire polémique a été retirée

"Parmi les personnes prises en charge par vos services (…) quelques patients se trouvent en situation irrégulière et ont vocation à quitter le territoire national." C'est ainsi que débute une circulaire envoyée le 7 décembre dernier par l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et destinée à plusieurs directeurs d'hôpitaux psychiatriques de la région.





Selon nos informations, cette circulaire a été retirée ce jeudi matin. "Tous les hôpitaux qui ont été concernés ont reçu une lettre du Directeur général de l’ARS PACA retirant cette circulaire, nous explique-t-on dans l'entourage d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. C'était une initiative malheureuse car les médecins n'ont pas à jouer ce rôle-là".





Contacté par LCI, le service de presse de l'ARS PACA a confirmé le retrait de la circulaire. "Les psychiatres se sont exprimés et on les a entendus", nous a-t-on indiqué sans faire plus de commentaire.