INFO LCI - Enfants stars sur Youtube : une association saisit la justice pour "travail illégal"

Dans un reportage diffusé en septembre 2016 sur M6, les parents à l’origine de la chaîne Démo Jouets disaient toucher 80 centimes pour 1000 vues, soit environ 5.000 euros par mois. Des chiffres qui pourraient être bien en-deçà de la réalité. Les fourchettes sont larges, mais, selon le site de statistiques Social Blade, la chaîne Démo Jouets pourrait gagner entre 4.000 et 64.000 euros par mois et Ellie's Magic World entre 2.200 et 35.600 euros par mois. Les propriétaires d'une chaîne YouTube plus célèbre telle que Swan The Voice pourraient eux toucher entre 27.7000 euros et 442.000 euros par mois. De son côté, Google (propriétaire de Youtube) ne communique pas sur ces données.





Dans une interview au Journal de Mickey daté du 16 mai dernier, Néo, 13 ans aujourd'hui et protagoniste de la chaîne Swan The Voice, confie que son père a "quitté son emploi pour s'occuper des montages". Et d'ajouter : "C'est une affaire de famille". Autant d'éléments qui laissent croire qu'il s'agit bel et bien d'une activité familiale professionnelle - et fructueuse. Les propriétaires de la chaîne Swan The Voice n'ont pas répondu à nos sollicitations.





En septembre dernier, Mickaël, à l'origine de la chaîne Studio Bubble Tea, avait de son côté réfuté sans détour les accusations de travail illégal. "Difficile de comparer les chaines YouTube comme la nôtre, qui se passent exclusivement en famille, avec un 'business' comparable à ceux du cinéma, de la publicité ou de la chanson avec des équipes de professionnels où les parents n'interviennent pas", assurait ce dernier.