INFO LCI - Le prêtre qui a giflé un enfant suspendu de la célébration des mariages et baptêmes

Ainsi, l’évêque (les parents ne souhaitant pas que le lieu exact soit dévoilé, nous le tairons donc ici) a "pris des mesures conservatoires contre le prêtre" nous indique le diocèse. "Il est suspendu de la célébration des baptêmes et des mariages. Par ailleurs, dans la collégiale où il exerce, il ne pourra célébrer la messe que sur demande expresse de son curé".





Une consœur du Figaro indique par ailleurs que la famille a porté plainte contre l'homme de foi. Par ailleurs, le baptême a bien eu lieu jusqu'au bout, et le prêtre a présenté ses excuses dans la foulée de son geste, nous indique-t-on encore. Contacté par France Info, le prêtre mis en cause a relativisé l'incident : "C'était entre une caresse et une petite tape. J'espérais le calmer". Par voie de communiqué, le diocèse confirme que le prêtre a perdu "son sang-froid" et qu'il est "conscient de ce geste déplacé". "Cette perte de sang-froid peut s'expliquer par la fatigue de ce prêtre âgé mais ne l'excuse pas" ajoute-t-on.