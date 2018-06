INFO LCI - Nord : violences sexuelles sur des jeunes filles en pleine épreuve du bac sport

LCI est entré en contact avec la jeune femme auteure des premiers tweets. En classe de terminale au lycée, elle se présente comme une des victimes : "Cela s'est passé pendant l'épreuve de bac sport au parc du Héron, à Villeneuve d'Ascq" nous explique-t-elle, sous couvert d'anonymat. "Je faisais partie du troisième groupe d'élèves à s'élancer dans la forêt : il fallait retrouver des balises grâce à une carte et les poinçonner. Sur le chemin, je croise une amie qui cherchait les mêmes balises que moi, donc on a décidé de les chercher ensemble."





Elle poursuit : "Là, on croise un gars, la vingtaine, l'air louche. Il nous demande : 'Vous faites quoi ?' Moi, je ne lui faisais pas vraiment confiance, mais il nous a rappelées alors qu'on faisait demi-tour pour nous indiquer la présence d'une balise. Mon amie la poinçonne, elle poursuit son chemin, et pendant que je remplissais ma fiche, j'ai senti la présence de l'homme tout près de moi. Quand je me suis retournée, il avait sorti son sexe de son pantalon et l'avait collé sur ma cuisse. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas crié. Il m'a dit : 'Fais gaffe, il y a des personnes bizarres ici'. Et puis je suis partie en courant".





La jeune femme nous indique ensuite avoir fait un malaise en revenant en courant auprès de sa professeure. "J'ai fait une crise d'angoisse, je n'arrivais plus à parler." C'est un autre enseignant d'EPS également présent sur place pour l'épreuve qui a prévenu la police et pris la décision d'aller chercher tous les élèves en forêt pour les mettre à l'abri. Une patrouille de la police municipale est alors intervenue, indique une source policière à LCI. Une plainte a été déposée. Deux agresseurs ont été signalés - dont l'un serait âgé d'une soixantaine d'années.