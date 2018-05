INFO LCI - Procédure disciplinaire contre un officier de gendarmerie après un discours jugé raciste

En Guyane, la controverse n’a pas, à ce jour, quitté le cercle des forces de l’ordre. Une source haut-placée de la gendarmerie guyanaise qualifie le discours de “déplacé mais pas raciste”, mais dit “craindre les conséquences pour la suite”. Du côté des élus locaux, on redoute également que la révélation de ce texte n’attise les tensions.





“Le climat social est très tendu. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peu de perspectives, et leurs rapports avec les gendarmes ne sont parfois pas faciles. On marche sur des oeufs”, indique un responsable local à Saint-Laurent-du-Maroni. En septembre 2016, une nuit d’émeutes urbaines avait fait plusieurs blessés parmi les gendarmes et la population, après l’arrestation d’un jeune homme, jugée trop brutale par certains.





Pour Jean, il est inévitable que la révélation du discours de son chef d’escadron crée un “mécontentement”. ”Si vous laissez passer des choses comme ça, c'est compliqué de se regarder dans un miroir en se disant qu'on est intègre”.





Des responsables de la gendarmerie craignent également qu’une nouvelle polémique occulte d’autres problèmes qui touchent cette collectivité territoriale grande comme la région Nouvelle Aquitaine. La Guyane connaît en effet un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale (23% en 2016) et le plus fort taux de délinquance et d’homicides volontaires de France, équivalent à celui du voisin brésilien.





Immigration clandestine - le département est peuplé à plus de 30% par des ressortissants étrangers -, situation sanitaire catastrophique, taux de pauvreté supérieur à 40%, orpaillage illégal,... La Guyane connaît une crise profonde et a été paralysée par un mouvement social d’ampleur inédite en mars et avril 2017. Un plan d’urgence de 1,1 milliard d’euros a mis fin aux blocages, mais le montant est jugé insuffisant par de nombreux militants locaux.