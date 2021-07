INFO TF1/LCI - Affaire Pegasus : Emmanuel Macron a changé de téléphone et de numéro

Parmi ces milliers de numéros, plusieurs téléphones d’Emmanuel Macron pourraient être ainsi directement visé par cet espionnage organisé, selon Le Monde et Radio France. Conséquence, le chef de l’État a lui-même changé d’appareil et de numéro pour certains échanges, selon nos informations.

"Le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux", a affirmé Gabriel Attal sur France Inter ce jeudi 22 juillet. "Des investigations ont été lancées" et progressent, a-t-il ajouté, tout en assurant qu’il existe déjà "beaucoup de protection" autour du chef de l’État : "On ne peut pas toujours tout dire, précisément pour des raisons de sécurité, mais je peux vous dire que les téléphones du président de la République sont changés régulièrement", a-t-il poursuivi.

Aux côtés du président, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et quatorze ministres en exercice en 2019 figureraient également sur cette liste. Selon l’enquête, les services de renseignement marocains seraient à l’origine de cette potentielle tentative d’espionnage.

De son côté, NSO Group a nié ces accusations à la télévision israélienne, en assurant qu’Emmanuel Macron n’avait pas été intégré à cette liste.

Plusieurs journalistes des médias français Mediapart et le Canard Enchaîné ont annoncé en début de semaine avoir porté plainte, après avoir reçu des informations confirmant qu’ils avaient également été pris pour cible. Le parquet de Paris s'est emparé de la plainte de Mediapart et a ouvert mardi 20 juillet une enquête pénale.