INFO TF1/LCI : Casino a vendu du lait Milumel incriminé ce samedi 6 janvier en région parisienne

Selon le groupe Casino, "fin décembre, les produits étaient bloqués en caisse dans les deux-tiers des supermarchés et tous les hypermarchés du territoire français. Aujourd’hui, cela concerne tous les magasins du groupe". Dans le cas de Suresnes, la vente a eu lieu à la date du 6 janvier où le dispositif était en cours de déploiement : ce déploiement a été accéléré aujourd’hui. "Les produits auraient dû être retirés des rayons", concède le groupe à LCI.





"Aujourd’hui, à la caisse, le produit ne passe pas et le caissier ne peut forcer la vente", nous affirme encore le groupe de grande distribution. Pour ce qui est de la procédure de communication auprès des clients, Casino indique a LCI qu’ils vont "cibler, l’ensemble des clients ayant pu acheter des produits concernés par la liste des produits concernés par les rappels". Et d'ajouter : "On lance une procédure qui permet de retracer les achats via les cartes bancaires et les cartes de fidélité pour informer les clients. De plus, des mails d’informations et des courriers ont été envoyés à tous les clients qui se sont procurés ces produits au cours de l’année 2017".