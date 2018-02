Info trafic de dernières minutes : 800 véhicules sont encore bloqués sur la N118

La ville de Paris et la route nationale 118 ont été paralysées par une épaisse couche de neige dans la soirée du 6 février 2018. Près de 800 voitures sont encore coincées sur cette route ce mercredi 7 février. Pour les autorités compétentes, c'est un énorme travail qui prendra plus d'une journée. La préfecture de police et les ministères précisent qu'il n'y aura aucune verbalisation pour ceux qui ont abandonné leurs voitures au bord des routes. Celles-ci ont d'ailleurs été enlevées par les fourrières et les dépanneuses.



