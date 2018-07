Information : la SNCF veut s'améliorer

Après plusieurs mois de grève, de conflit social et de pannes de tous genres, la SNCF s'active pour améliorer la qualité de ses services. L'entreprise ferroviaire a fait des gros efforts en termes de communication. Objectif : donner rapidement une première information aux voyageurs en cas de problème sur un train.



